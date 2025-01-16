Наследство Евгении Добровольской оценили в 200 млн руб

Трехкомнатная квартира в центре Москвы и загородный дом с участком в 8 соток в Подмосковье – наследство, оставленное народной артисткой России Евгенией Добровольской. По оценкам экспертов, общая стоимость недвижимости составляет около 200 миллионов рублей.

У актрисы четверо детей от разных браков: Степан, Николай, Ян и Анастасия. По словам юристов, наследниками первой очереди являются ее дети. Добровольская заранее составила завещание, предположительно указав, что дом достанется дочери, а квартира будет поделена между сыновьями.

Добровольская купила квартиру в престижном районе Сивцева Вражка, где цена за квадратный метр достигает 1,5 миллиона рублей. Загородный дом в Щелковском районе, площадью почти 500 квадратных метров, оценивается в 50 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.