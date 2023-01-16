Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси

Народного актера Грузинской ССР, кинорежиссера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января в Тбилиси на Верийском кладбище. Там находится могила его матери. Об этом сообщил продюсер артиста Рати Абзиантдзе.

Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в Грузии в возрасте 84 лет после долгой болезни. Гражданская панихида пройдет 17 и 18 января. Проститься с известным артистом можно будет в здании Тбилисского концертного зала.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.