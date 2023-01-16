Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Культура

Сериал "Фандорин. Азазель" выйдет на российские экраны 19 января

Сериал "Фандорин. Азазель" выйдет на российские экраны 19 января

Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

Новости часа: прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Прощание с Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя

Вахтанг Кикабидзе умер на 85 году жизни

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Евгения Весника

"Ленком" отменил спектакли в день прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Актер Гармаш считает некорректным сравнение советского Чебурашки с новым

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

"Ленком" отменил спектакли в день смерти и похорон артистки Инны Чуриковой

В четверг, 19 января, на российские экраны выйдет сериал "Фандорин. Азазель". Действие происходит в новой реальности XXI века. В этом мире октябрьской революции не было, а следовательно десятилетий власти большевиков.

Сюжет разворачивается в царской России 2023 года. Страной управляет император Николай III, а на улицах вместо городовых стоят роботы. Один из них записал самоубийство миллионера. Двадцатилетний сыщик Эраст Фандорин начинает расследование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика