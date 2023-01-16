Сериал "Фандорин. Азазель" выйдет на российские экраны 19 января

В четверг, 19 января, на российские экраны выйдет сериал "Фандорин. Азазель". Действие происходит в новой реальности XXI века. В этом мире октябрьской революции не было, а следовательно десятилетий власти большевиков.

Сюжет разворачивается в царской России 2023 года. Страной управляет император Николай III, а на улицах вместо городовых стоят роботы. Один из них записал самоубийство миллионера. Двадцатилетний сыщик Эраст Фандорин начинает расследование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.