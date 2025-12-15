Шедевры импрессионистов из собрания Пушкинского музея отправили в Сибирь

Шедевры импрессионистов из собрания Пушкинского музея отправились в Сибирь – 30 работ французских мастеров XIX – ХХ веков представлены на выставке в Омске. Это начало большого турне по Сибири, рассчитанного на весь следующий год.

После Омска шедевры отправятся в Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск. Выставочный проект подобного и с такой географией в России будет показан впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

