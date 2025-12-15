Палаты Старого Английского двора в парке "Зарядье" можно посетить 15 декабря

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 15 декабря. Например, можно бесплатно посетить палаты Старого Английского двора в парке "Зарядье" в рамках Московской музейной недели.

На сцене Кремлевского дворца состоится юбилейный рождественский гала-концерт звезд балета "Christmas балет-гала". В Международном доме музыки можно попасть на концерт при свечах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.