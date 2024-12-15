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15 декабря, 23:30

Культура

В Малом театре играют водевиль "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка"

В Малом театре играют водевиль "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка"

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В Малом театре играют водевиль Дмитрия Ленского "Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка". Постановка приурочена к 200-летию Исторической сцены. В основе сюжета лежит история юной актрисы и ее становление примой провинциального театра.

В постановке много хореографических находок, а также вокальных партий. На сцене зазвучали даже прежде мало поющие артисты. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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