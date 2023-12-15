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15 декабря, 08:30

Культура

Посвященная творчеству архитектора Алексея Щусева выставка проходит в Центре Гиляровского

Посвященная творчеству архитектора Алексея Щусева выставка проходит в Центре Гиляровского

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В пятницу, 15 декабря, в столице можно посетить одну из интересных выставок. Например, проект "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева. От эскизов и идей к реальности" о работах известного архитектора в Центре Гиляровского.

Любители театра смогут увидеть постановку "Как вам это понравится?" в МХТ имени Чехова. Начало спектакля в 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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