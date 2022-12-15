В российский прокат вышла комедия "Непослушник 2"

15 декабря на широкие экраны вышла лирическая комедия Владимира Котта "Непослушник 2". Первая часть с успехом прошла в прокате. Тогда фильм собрал более 300 миллионов рублей, поэтому продолжение истории стало одним из самых ожидаемых российских проектов этого года.

В этот раз в центре внимания – священник Анатолий, который теряет память при странном стечении обстоятельств. Главный герой берется воскресить в памяти своего духовного наставника все важные моменты: от первой любви до полета в космос.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.