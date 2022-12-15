Несколько российских киноновинок вышли на онлайн-платформе "ИВИ"

Несколько российских кинопремьер предлагает онлайн-платформа "ИВИ". Например, вышел фильм "Любовники", режиссером которого стала Елена Хазанова. Герои ленты – Саша, Леша и Паша – идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальной идеей: парни решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных обольстительниц на чистую воду. Однако герои не знают, как помочь даже самим себе.



Еще одна новинка от российского режиссера – триллер "Убежище". Герою-студенту предстоит сделать непростой выбор: пока аниматор развлекает девятилетнюю девочку, в дом пробираются похитители. Молодому человеку предстоит решить – оказать сопротивление и рискнуть своей жизнью ради чужого ребенка или позволить забрать школьницу, чтобы спастись самому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.