Помощник Григория Лепса опроверг информацию о госпитализации певца.

Сразу несколько СМИ сообщили, что артиста увезли в больницу в неадекватном состоянии. Якобы тот был сильно пьян и жаловался на депрессию.

Писали также о том, что Лепс принимает сильнодействующие препараты. Его сотрудник назвал это необоснованными слухами.

Чуть позже стало известно, что уже сам Лепс по видеосвязи общался с журналистами. В это время он был дома и назвал происходящее вокруг него враньем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

