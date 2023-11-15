"Сити": африканский мультфильм "Супермозг"

Одна из премьер в столичных кинотеатрах – африканский мультфильм "Супермозг". По сюжету к мозгу школьника подключается внеземная раса. Через мальчика синие человечки предупреждают землян, что их хочет поработить межгалактический злодей.

Взрослые мальчику не верят. Более того, оказывается, что в их разум проникли пришельцы и начали ими управлять. Поэтому противостоять им приходится группе подростков в шапочках из фольги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

