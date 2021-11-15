Компания Disney показала трейлер новой версии "Золушки"

Компания Disney показала трейлер еще одного прочтения "Золушки". Место главной героини в новой версии занял темнокожий парень – продавец обуви Эль, мечтающий стать дизайнером кроссовок.

Картину назвали Sneakerella, что можно перевести как "Кроссолушка".

Главную роль исполняет актер Чоузен Джейкобс, ставший известным после выхода хоррора "Оно". Согласно сюжету, раскрыть талант парню мешают отчим и сводные братья. Ему предстоит осуществить мечту и встретить свою любовь – Киру – дочь известного баскетболиста и спортивного магната.

Премьера запланирована на февраль 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.