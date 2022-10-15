Картина "192 цвета" Герхарда Рихтера ушла с молотка более чем за 20 млн долларов

Картина "192 цвета" немецкого живописца Герхарда Рихтера ушла с молотка более чем за 20 миллионов долларов. Она была продана на торгах аукционного дома Sotheby’s. Имя покупателя не сообщается. Последние 25 лет полотно находилось в художественном музее Гамбурга.

Герхард Рихтер – один из самых влиятельных художников из ныне живущих, за свою карьеру он получил более 10 наград. Его работы в числе самых дорогих в мире. Эту он написал еще в 1966 году и она стала началом периода абстракционизма.

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