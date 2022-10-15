В Лос-Анджелесе продают дом легендарного певца и актера Фрэнка Синатры, в котором он жил в 50-е и 60-е года. Поместье площадью в 3,5 гектара оценили почти в 13 миллиона долларов. Синатра арендовал его у наследницы банковского бизнеса Доры Хатчинсон, в разное время здесь бывали такие звезды, как Джуди Гарленд и Мэрилин Монро. Его снимали в таких популярных проектах, как "Безумцы" и "Девушка мечты".

Дом в прекрасном состоянии, внутри оригинальные раздвигающиеся двери и стеклянные элементы. Рядом бассейн, просторная лаундж-арена. На территории также есть площадка для занятий конным спортом, студия звукозаписи и вертолётная площадка, виноградники. Неподалеку расположен домик для гостей с собственным внутренним двориком.