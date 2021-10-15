Якутский дизайнер переснял эпизод из сериала "Игра в кальмара" в русских декорациях

Дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев показал, как бы выглядел сериал "Игра в кальмара" в России. Он переснял фрагмент первой серии. А опубликовал работу в Сети корейский актер Хо Сотхе.

В российской версии роль куклы-убийцы досталась матрешке. Игры на выбывание, по мысли Алексеева, в наших реалиях тоже должны быть другие: дворовые игры, известные всем с детства, – "казаки-разбойники" или "море волнуется раз".

Якутский дизайнер сказал, что планирует сделать еще несколько работ по вселенной корейского сериала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.