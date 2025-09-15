Форма поиска по сайту

15 сентября

Культура

Постановки финалистов инклюзивного театра покажут в Москве в сентябре

В Москве определили финалистов пятого инклюзивного театрального фестиваля "Ин.Арт". Он объединяет актеров с особенностями здоровья. Лучшие постановки жители столицы смогут увидеть с 22 по 26 сентября на городских площадках.

Заместитель мэра Анастасия Ракова отметила, что Москва поддерживает современное театральное искусство и стремится сделать его доступным для всех, независимо от возраста и состояния здоровья. В этом году программа фестиваля была расширена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

