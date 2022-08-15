Международный военно-технический форум "Армия – 2022" стартовал в парке "Патриот"

В парке "Патриот" проходит церемония открытия Международного военно-технического форума "Армия – 2022". Мероприятие продлится до 21 августа.

В рамках форума проходит выставка перспективных образцов военной техники, армейские игры, танковый биатлон. Всего запланировано почти 300 мероприятий. Они пройдут как в самом парке, так и на полигоне "Алабино", а также аэродроме Кубинка.

Более того, ряд событий пройдет во всех военных округах и на Северном флоте. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.