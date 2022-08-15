Фестиваль "Сигнал" откроется в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области

Для любителей электронной музыки и природы открывается фестиваль "Сигнал". Он для тех, кто мотивирован общей идеей – выйти за пределы влияния мегаполиса и оказаться в мире искусства.

Фестиваль пройдет в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. На семи сценах выступят более 150 музыкантов. К российским диджеям присоединяться их коллеги из Японии, Франции, Германии. Они обещают музыку совершенно разных стилей. Музыка будет звучать вечерами.

Днем же планируется огромное количество футуристических инсталляций. Например, в фестивале участвует арт-команда, которая делала световые шоу для артистов Билли Айлиш и Канье Уэста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.