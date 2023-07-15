Первые кадры со съемок ремейка "Белоснежки" появились в сети. На них можно увидеть главную героиню в исполнении актрисы колумбийского происхождения Рейчэл Зеглер, а также семь ее спутников.

К трактовке классического сюжета "Дисней" подошел оригинально. Как пояснили в компании, привычных гномов заменят "волшебные существа". Фильм выйдет на экраны уже в марте 2024 года.

Режиссером новой "Белоснежки" выступил Марк Уэбб, отвечавший за дилогию фильмов "Человек-паук" с Эндрю Гарфилдом.