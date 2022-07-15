15 июля начался прием заявок на третью Московскую Арт Премию. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в "Зарядье". Заявки будут принимать до 31 августа. Выбрать лучших предстоит в пяти номинациях.

Московская Арт Премия проходит уже в третий раз. В прошлом году организаторы получили 700 заявок. Из них 100 – в театральной номинации. Победителей будет определять экспертный совет, куда вошли лучшие представители современного искусства столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.