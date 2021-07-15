Общественный совет оценил репертуар МХАТ им. Горького

Оценивать репертуар МХАТ им. Горького пока рано. Такое мнение выразил глава Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов на заседании, где говорили о репертуарной политике театра.

Речь идет о соответствии спектаклей национальным целям развития страны. Среди них – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. И в этом отношении, по мнению совета, у МХАТа им. Горького наметилась положительная тенденция.

С этим согласен и художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.