Телезрителям рассказали о кинопремьерах

Фильм этой недели – семейная комедия "Космический джем: Новое поколение". Сиквел "Спэйс Джема" из 90-х, где реальный Майкл Джордан играл в баскетбол с мультяшками. Теперь это делает Леброн Джеймс, а весь мир через пару дней будет спорить, какой джем все-таки круче.

Еще одна премьера – американская фэнтезийная мелодрама "Любовь по ту сторону". Безработный актер попадает в аварию, и его душа разлучается с телом. Но в рай эту душу не пускают, а ставят условие – сначала нужно кого-то полюбить. Вот только выбирать возлюбленную придется из других призраков Нью-Йорка.

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