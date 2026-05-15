Москвичам представили обновленную версию конного спектакля "Мир на двоих"

Зрителям Москвы онлайн представилась уникальная возможность заглянуть за кулисы обновленного спектакля "Мир на двоих". Премьера шоу Конного театра Кремлевской школы верховой езды прошла на историческом манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ.

Постановка режиссера Дениса Стеценко создана по мотивам произведений актера и поэта Дмитрия Беседы. В основе сюжета – лирическая летопись о настоящей дружбе, верности и бесконечной любви между человеком и лошадью. Главная тема спектакля – противопоставление вечной связи с природой современному техногенному миру.

Шоу, за два года ставшее визитной карточкой Конного театра, получило значительное обновление. В новой версии участвуют 24 лошади разных пород: от миниатюрных валлийских пони до статных владимирских тяжеловозов. Это позволило сделать массовые сцены еще сложнее и масштабнее.

Кроме того, обновилась музыка и звуковая драматургия, переработаны костюмы и хореография, появились новые трюковые элементы, а своды старинного манежа оживляют динамические видеопроекции.

О самых интересных моментах подготовки конного спектакля узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.