15 мая, 18:31M24.RU
Худруки столичных театров рассказали о детском фестивале искусств "Небо"
15 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная II Московскому детскому фестивалю искусств "Небо".
О программе и участниках мероприятия рассказывали:
- руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин;
- художественный руководитель Театра Наций и Московского детского фестиваля искусств "Небо", народный артист РФ Евгений Миронов;
- директор Парка Горького Елена Лупина;
- художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли;
- директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.