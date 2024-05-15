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15 мая, 18:31

M24.RU

Худруки столичных театров рассказали о детском фестивале искусств "Небо"

Худруки столичных театров рассказали о детском фестивале искусств "Небо"

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15 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная II Московскому детскому фестивалю искусств "Небо".

О программе и участниках мероприятия рассказывали:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин;
  • художественный руководитель Театра Наций и Московского детского фестиваля искусств "Небо", народный артист РФ Евгений Миронов;
  • директор Парка Горького Елена Лупина;
  • художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли;
  • директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
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