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Культура

Театральную постановку показали на станции метро "Маяковская"

Театральную постановку показали на станции метро "Маяковская"

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Анонс городского мюзикла "Маяковский" показали на одноименной станции столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Стихи поэта прочитали народный артист России, художественный руководитель театра Луны на Малой Ордынке Евгений Герасимов и актер Александр Песков. Также пассажиры стали свидетелями реконструкции "поэтического поединка" за звание "короля поэтов" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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