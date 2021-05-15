В музее-заповеднике "Царицыно" состоялась беговая экскурсия

Необычный забег состоялся в парке Царицыно. Он приурочен к Всероссийской акции "Ночь музеев".

Организаторы решили совместить спорт и искусство. На территории музея-заповедника летом пройдет IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена.

Там выставят 14 работ. Первыми их оценили участники беговой экскурсии. А открыл ее Евгений Нифантьев. Член Общественной палаты России отметил, что в нашем скоростном ритме жизни нельзя забывать об умеренных физических нагрузках. В том числе стоит уделить внимание плаванию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.