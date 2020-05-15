МХТ имени А.П. Чехова покажет спектакль "Белая гвардия" онлайн

МХТ имени А.П. Чехова покажет спектакль "Белая гвардия" с Константином Хабенским в главной роли. Запись спектакля сделана еще в 2004 году. А сейчас ее решили опубликовать. Зрителей ждет показ в 7 вечера.

Кроме того, в пятницу горожан порадует Cirque du Soleil. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

