Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" открылась на ВДНХ

В Музее кино на ВДНХ открылась выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается". Она приурочена к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР.

Гости выставки могут узнать о советских экранизациях произведений классической русской литературы. В экспозиции представлены костюмы и эскизы декораций, плакаты, а также фотографии рабочих моментов со съемок фильмов "Дворянское гнездо", "Несколько дней из жизни Обломова", "Жестокий романс" и других.

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