Московская музейная неделя завершится в столице 17 апреля

В столице до 17 апреля проходит Московская музейная неделя. В рамках акции можно бесплатно посетить музеи и выставочные залы. Для этого нужно заранее оформить электронный входной билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

В пятницу, 15 апреля, например, можно отправиться в Государственный музей Пушкина, зайти в культурный центр "Внуково" или посетить экспозиции Коломенского и Измайлова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.