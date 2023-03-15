Хоррор "Медея" вышел на экраны кинотеатров в РФ

Отечественный фильм ужасов "Медея" вышел на экраны кинотеатров в России. Кинолента расскажет о матери-одиночке, которая вынужденно вступила в борьбу со злом. Героиня узнает, что ее мать оставила ей в наследство проклятье. В уплату кровного долга потусторонние сущности пытаются отобрать ее сыновей. Избавиться от напасти можно, но для этого надо принести жертву.

Главные роли в фильме сыграли Ольга Симонова, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.