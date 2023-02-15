Американский музей назвал Куинджи, Репина и Айвазовского украинскими художниками

Российским художникам поменяли национальность в американском музее. Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Архипа Куинджи, Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками.

При этом три художника родились в Российской Империи. О том, что в то время такой страны, как Украина, не существовало, зарубежные искусствоведы решили не рассказывать.

На каком основании это сделано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.