Нововоронежскую Аленку продали с аукциона за 2,6 млн рублей

Памятник Аленке из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Стартовая цена была миллион рублей. Известно, что за стальную скульптуру с пугающим лицом боролись четыре покупателя. В течение двух с половиной часов они сделали 33 ставки.

Памятник стал мемом в считанные дни. Его открыли в юбилей села в Нововоронеже. Однако местные жители начали жаловаться в администрацию и просить избавить их от этой чертовщины. Простояла Аленка в Нововоронеже всего три дня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.