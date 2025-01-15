Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 17:15

Культура

Известные артисты Дмитрий Певцов и Александра Захарова покидают "Ленком"

Известные артисты Дмитрий Певцов и Александра Захарова покидают "Ленком"

Актриса Александра Захарова больше не будет играть в "Ленкоме"

Солист Большого театра Гайнутдинов рассказал об отличиях выступлений в театре и на ТВ

"Культура за 100 секунд": выставка цифрового искусства проходит в Москве

Москвичам рассказали об экспонатах выставки "Наследие для будущего"

Стали известны участники нового сезона столичного проекта "Музыка в метро"

Вячеслав Чепурченко рассказал, как относится к сравнению с известными актерами

"Интервью": Вячеслав Чепурченко – о ролях, которые ему больше не предлагают

Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

"Сити": какие картины Валентина Серова можно увидеть в Москве

Театр "Ленком Марка Захарова" покидают известные артисты. Дмитрий Певцов, отдавший сцене 33 года, первым заявил о своем уходе. Следом Александра Захарова, проработавшая в театре 42 года, сообщила, что больше не появится на его сцене.

Как рассказала актриса, дирекция театра сообщила ей, что ее участие в спектаклях нежелательно. По словам Захаровой, после смерти ее отца, режиссера Марка Захарова, ее постепенно выводили из репертуара. Она не уволена, но играть больше не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоРоман КарловАрина Устюкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика