Известные артисты Дмитрий Певцов и Александра Захарова покидают "Ленком"

Театр "Ленком Марка Захарова" покидают известные артисты. Дмитрий Певцов, отдавший сцене 33 года, первым заявил о своем уходе. Следом Александра Захарова, проработавшая в театре 42 года, сообщила, что больше не появится на его сцене.

Как рассказала актриса, дирекция театра сообщила ей, что ее участие в спектаклях нежелательно. По словам Захаровой, после смерти ее отца, режиссера Марка Захарова, ее постепенно выводили из репертуара. Она не уволена, но играть больше не будет.

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