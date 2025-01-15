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15 января, 14:45

Культура

Солист Большого театра Гайнутдинов рассказал об отличиях выступлений в театре и на ТВ

Солист Большого театра Гайнутдинов рассказал об отличиях выступлений в театре и на ТВ

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Солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов рассказал, что выступления на сцене перед публикой и в танцевальных телешоу существенно отличаются. В театре у танцовщика есть возможность прочувствовать сюжетные линии хореографии и создать психологический портрет своего персонажа.

В то же время на съемках шоу артистам дается очень мало времени без права на ошибку.

Большое интервью с Ильдаром Гайнутдиновым выйдет в среду, 15 января, в эфире телеканала Москва 24.

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