Солист Большого театра Гайнутдинов рассказал об отличиях выступлений в театре и на ТВ

Солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов рассказал, что выступления на сцене перед публикой и в танцевальных телешоу существенно отличаются. В театре у танцовщика есть возможность прочувствовать сюжетные линии хореографии и создать психологический портрет своего персонажа.

В то же время на съемках шоу артистам дается очень мало времени без права на ошибку.

Большое интервью с Ильдаром Гайнутдиновым выйдет в среду, 15 января, в эфире телеканала Москва 24.