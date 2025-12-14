14 декабря, 10:00Культура
Гитару Курта Кобейна передали Королевскому колледжу музыки в Великобритании
Гитару участника группы Nirvana Курта Кобейна передали Королевскому колледжу музыки в Великобритании. Редкая электроакустическая модель Martin 59 года выпуска стала известной благодаря ее появлению на музыкальном шоу в 1993 году.
Гитарист был левшой, поэтому инструмент специально адаптировали под него. Эта гитара стоимостью 6 миллионов долларов стала последней, на которой Кобейн играл перед своей смертью.
