Гитару Курта Кобейна передали Королевскому колледжу музыки в Великобритании

Гитару участника группы Nirvana Курта Кобейна передали Королевскому колледжу музыки в Великобритании. Редкая электроакустическая модель Martin 59 года выпуска стала известной благодаря ее появлению на музыкальном шоу в 1993 году.

Гитарист был левшой, поэтому инструмент специально адаптировали под него. Эта гитара стоимостью 6 миллионов долларов стала последней, на которой Кобейн играл перед своей смертью.

