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Сериал "Королевство" покажут на большом экране

Сериал "Королевство" покажут на большом экране

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На экраны возвращается культовый сериал "Королевство". Предыдущий сезон вышел 25 лет назад.

В сериале описываются события в "Королевском госпитале" Копенгагена. На киноэкарне – театр абсурда: пожилая пациентка общается с призраками, безразличные врачи, а главный приоритет клиники – экономия бюджета, а не здоровье людей.

Режиссер Ларс фон Триер сразу хотел сразу снять и продолжение, но не получилось из-за смерти исполнителей главных ролей. Вернуться к "Королевству" по разным причинам удалось только к этому времени.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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