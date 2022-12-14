Сериал "Королевство" покажут на большом экране

На экраны возвращается культовый сериал "Королевство". Предыдущий сезон вышел 25 лет назад.

В сериале описываются события в "Королевском госпитале" Копенгагена. На киноэкарне – театр абсурда: пожилая пациентка общается с призраками, безразличные врачи, а главный приоритет клиники – экономия бюджета, а не здоровье людей.

Режиссер Ларс фон Триер сразу хотел сразу снять и продолжение, но не получилось из-за смерти исполнителей главных ролей. Вернуться к "Королевству" по разным причинам удалось только к этому времени.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.