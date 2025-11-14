Церемония награждения топ-менеджеров состоялась в Москве

Среди лауреатов – представители крупнейших брендов, медийных структур и коммуникационных агентств. Генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян отметил создание телеканалов "Патриот" и "Киномульт" как ключевые достижения последних лет.

В Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии бизнес-коммуникаций. На мероприятии наградили топ-менеджеров, чьи решения определяют развитие медиаотрасли.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок