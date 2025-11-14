14 ноября, 23:45Культура
Церемония награждения топ-менеджеров состоялась в Москве
В Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии бизнес-коммуникаций. На мероприятии наградили топ-менеджеров, чьи решения определяют развитие медиаотрасли.
Среди лауреатов – представители крупнейших брендов, медийных структур и коммуникационных агентств. Генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян отметил создание телеканалов "Патриот" и "Киномульт" как ключевые достижения последних лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.