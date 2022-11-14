В прокат выходит российская фантастическая комедия "Я на перемотке". В главной роли Андрей Бурковский.

Максим – менеджер крупной компании. Он постоянно занят, вечно везде опаздывает и совершенно не уделяет внимания близким. Но вот в его жизни появляется таинственная таксистка. После ссоры с ней жизнь Максима начинает идти в режиме перемотки. Свадьба, рождение ребенка, старость – годы летят в прямом смысле слова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.