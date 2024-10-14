Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 14 октября

Москвичам представили культурную афишу на 14 октября

"Интервью": Нонна Гришаева

"Откройте, Давид": Виктор Логинов

"Это Москва. Люди": директор МАММ Ольга Свиблова

Москва онлайн побывала на закрытом показе фильма о Федоре Черенкове

"Звезды советского экрана": Владимир Шевельков

"Звезды советского экрана": Владимир Андреев

"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 2

"Моя Москва": Владимир Носик. Часть 1

"Звезды советского экрана": "Не бойся, я с тобой!"

В столице стартовала Московская музейная неделя, благодаря которой большинство выставок, как временных, так и постоянных, можно посетить бесплатно. Например, в "Зарядье" проходит показ "Проявить забытое". На ней гостям представили старые фотоаппараты и снимки, сделанные с помощью винтажной техники.

Тем временем на станции метро "Проспект Вернадского" горожан ждет выставка "Миры мастера Эрьзи", посвященная творчеству советского скульптора и художника Степана Эрьзи.

Помимо этого, в прокат вышел фильм "Руки вверх!", рассказывающий о солисте одноименной группы Сергее Жукове. В ленте рассказывается, как из провинциального мальчика он стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкикиновидеоНика КараваеваМаксим ШаманинЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика