Москвичам представили культурную афишу на 14 октября

В столице стартовала Московская музейная неделя, благодаря которой большинство выставок, как временных, так и постоянных, можно посетить бесплатно. Например, в "Зарядье" проходит показ "Проявить забытое". На ней гостям представили старые фотоаппараты и снимки, сделанные с помощью винтажной техники.

Тем временем на станции метро "Проспект Вернадского" горожан ждет выставка "Миры мастера Эрьзи", посвященная творчеству советского скульптора и художника Степана Эрьзи.

Помимо этого, в прокат вышел фильм "Руки вверх!", рассказывающий о солисте одноименной группы Сергее Жукове. В ленте рассказывается, как из провинциального мальчика он стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.