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Культура

Музей-панорама "Бородинская битва" проведет экскурсии в честь своего 60-летия в столице

Музей-панорама "Бородинская битва" проведет экскурсии в честь своего 60-летия в столице

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что музей-панорама "Бородинская битва" проведет исторические экскурсии в честь своего 60-летия. Посетителей ждут лекции, экскурсии и уникальные экспонаты – исторические документы, предметы и произведения искусства.

Музей-панораму "Бородинская битва" открыли в октябре 1962 года. Музей посвящен Отечественной войне 1812 года. А его главный экспонат – панорама "Бородино", написанная русским художником Францем Рубо.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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