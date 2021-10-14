Джаред Лето позвонил тяжелобольной девушке из Москвы. Трогательная история произошла в Царицынском хосписе.

Там лежит тяжелобольная девушка, которая обожает Джареда Лето и его песни с 11 лет. Она несколько раз была на концерте 30 Seconds To Mars. Актер является фронтменом группы.

Брат девушки решил сделать ей подарок на день рождения. Он обратился в благотворительный фонд и сотрудники помогли исполнить мечту. Джаред Лето позвонил девушке по видеосвязи. Спросил, как она себя чувствует и просто поговорил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.