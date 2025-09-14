Более 1 800 художников приняли участие в самом массовом пленэре Москвы

Форма поиска по сайту

14 сентября, 19:45

Окуните ваши кисти: 14 сентября в "Коломенском" прошел самый массовый пленэр столицы. Он собрал более 1 800 участников – от любителей и студентов до профессионалов и членов Союза художников.

Масштабное мероприятие организовало объединение "Выставочные залы Москвы". В разных локациях музея-заповедника живописцы создавали картины, посвященные осенней Москве. Лучшие работы позднее будут представлены на онлайн-выставке.

На какие шедевры могут вдохновить художников древние уголки "Коломенского" – узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

культурагородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

