Памятник вратарю появился в "Парке Легенд" в Москве

Статуя вратаря появилась в Москве перед музеем хоккейной славы. Скульптуру решили подарить президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку на 70-летие. Однако не все оценили дизайн.

Некоторые уже сравнили статую с печально известной "Аленкой" из Нововоронежа. Другие предлагают вместо клюшки выдать вратарю бензопилу. Уж очень напоминает маска аксессуар героя одного из фильмов ужасов. При этом самому Третьяку такой подарок понравился.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.