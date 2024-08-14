14 августа, 15:45Культура
Для жителей столицы составили список мест, куда стоит сходить 14 августа
Телеканал Москва 24 подготовил список мероприятий, которые стоит посетить 14 августа. Например, выставка работ участников конкурса "Россия. Горизонты 2024" проходит в Новой Третьяковке. Главная задача выставки – найти и раскрыть новые таланты, а также показать, каким наследием обладает страна.
Еще одна интересная выставка открылась в центре современного искусства "Винзавод". Она посвящена профессии строителя. Здесь через искусство расскажут, как менялась профессия с течением времени.
14 августа – последний день летнего фортепианного фестиваля Pianissimo. Целый месяц в разных точках города можно было познакомиться с молодым поколением талантливых музыкантов. Закрытие фестиваля пройдет 14 августа в 20:00 в "ГЭС-2".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.