Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 15:45

Культура

Для жителей столицы составили список мест, куда стоит сходить 14 августа

Для жителей столицы составили список мест, куда стоит сходить 14 августа

"Сити": какие полотна Ивана Айвазовского хранятся в Третьяковской галерее

Москвичам рассказали об интересных культурных событиях 14 августа

Москвичам представили культурную афишу на 14 августа

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Финалисты конкурса "Россия. Горизонты 2024" представили свои работы в Новой Третьяковке

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Телеканал Москва 24 подготовил список мероприятий, которые стоит посетить 14 августа. Например, выставка работ участников конкурса "Россия. Горизонты 2024" проходит в Новой Третьяковке. Главная задача выставки – найти и раскрыть новые таланты, а также показать, каким наследием обладает страна.

Еще одна интересная выставка открылась в центре современного искусства "Винзавод". Она посвящена профессии строителя. Здесь через искусство расскажут, как менялась профессия с течением времени.

14 августа – последний день летнего фортепианного фестиваля Pianissimo. Целый месяц в разных точках города можно было познакомиться с молодым поколением талантливых музыкантов. Закрытие фестиваля пройдет 14 августа в 20:00 в "ГЭС-2".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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