Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 14 августа

Москвичам представили культурную афишу на 14 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 14 августа

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 14 августа. В программу мероприятий вошли две выставки, фестиваль и кинопоказ. Так, в Новой Третьяковке до 17 августа будет работать экспозиция "Россия. Горизонты 2024".

Кроме того, на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" 13 августа стартовала выставка "Конструкция творчества", а в Дарвиновском музее можно посетить экспозицию "Приключения слонов". Вдобавок к этому, в "Москино Сокольники" покажут фильм "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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