Москвичам рассказали, как провести свободное время 14 августа

Для жителей столицы составили программу мероприятий на среду, 14 августа. В нее вошли выставка, два фестиваля и кинопоказ. Так, в Новой Третьяковке до 17 августа будет работать экспозиция "Россия. Горизонты 2024".

Между тем на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье" состоится спектакль "Как создать Вселенную". Кроме того, в "ГЭС-2" пройдет заключительный концерт в рамках фестиваля Pianissimo. Вдобавок к этому, в кинотеатрах идет фильм "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт в главной роли.

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