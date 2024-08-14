Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 08:00

Город

Москвичам рассказали, как провести свободное время 14 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 14 августа

"Звезды советского экрана": "Молодая жена"

"Моя Москва": Андрей Кайков. Часть 2

Финалисты конкурса "Россия. Горизонты 2024" представили свои работы в Новой Третьяковке

Певица Юлия Савичева рассказала, какое предложений ей сделал Григорий Лепс

"Сити": фильмы, которые покажут в кинотеатрах под открытым небом

Юлия Савичева рассказала, что такое образ артиста и как на него влияет харизма

Москвичам рассказали, что стоит посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Длинная очередь образовалась у входа в Третьяковскую галерею

"Сити": фильмы, которые покажут под открытым небом

Для жителей столицы составили программу мероприятий на среду, 14 августа. В нее вошли выставка, два фестиваля и кинопоказ. Так, в Новой Третьяковке до 17 августа будет работать экспозиция "Россия. Горизонты 2024".

Между тем на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье" состоится спектакль "Как создать Вселенную". Кроме того, в "ГЭС-2" пройдет заключительный концерт в рамках фестиваля Pianissimo. Вдобавок к этому, в кинотеатрах идет фильм "Бордерлендс" с Кейт Бланшетт в главной роли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
культуравыставкигородфестиваликонцертыкиновидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАнастасия Арсланова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика