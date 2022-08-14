Дракон из "Игры престолов" установили на Таймс-сквер

На Таймс-сквер поселился дракон. И выглядит он очень реалистично. Этот эффектный билборд посвящен выходу приквела "Игры престолов". Премьера первого эпизода "Дома дракона" состоится 21 августа.

В России презентация будет днем позже. Этот сериал расскажет о противостоянии двух ветвей дома Таргариенов и последующей гражданской войне, которая произошла примерно за 200 лет до событий знаменитой саги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.