Кинопарк "Москино" стал площадкой для творческого развития молодежи

В кинопарке "Москино" проходит творческий лагерь проекта "Молодежь Москвы". Для сотен участников это возможность попробовать себя в новых направлениях и сделать шаг к будущим открытиям.

В программе предусмотрено шесть тематических смен. Как рассказала программный директор лагеря Алина Фадина, цель проекта – не только творческое развитие, но и создание новых коллабораций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.