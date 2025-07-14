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14 июля, 23:45

Культура

Кинопарк "Москино" стал площадкой для творческого развития молодежи

Кинопарк "Москино" стал площадкой для творческого развития молодежи

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В кинопарке "Москино" проходит творческий лагерь проекта "Молодежь Москвы". Для сотен участников это возможность попробовать себя в новых направлениях и сделать шаг к будущим открытиям.

В программе предусмотрено шесть тематических смен. Как рассказала программный директор лагеря Алина Фадина, цель проекта – не только творческое развитие, но и создание новых коллабораций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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