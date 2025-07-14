14 июля, 23:45Культура
Кинопарк "Москино" стал площадкой для творческого развития молодежи
В кинопарке "Москино" проходит творческий лагерь проекта "Молодежь Москвы". Для сотен участников это возможность попробовать себя в новых направлениях и сделать шаг к будущим открытиям.
В программе предусмотрено шесть тематических смен. Как рассказала программный директор лагеря Алина Фадина, цель проекта – не только творческое развитие, но и создание новых коллабораций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.