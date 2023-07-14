Джонни Депп обратился к российским поклонникам в преддверии премьеры фильма

Актер Джонни Депп обратился к поклонникам, в том числе из России, в преддверии нового фильма. Обращение показали перед премьерным показом в кинотеатре "Художественный" в Москве.

"Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал актер.

Фильм "Жанна Дюбарри" расскажет о молодой женщине Жанне Вобернье, которая после знакомства с королем Людовиком XV становится одной из самых влиятельных женщин Франции. Историческая драма стала фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля. Для Джонни Деппа работа в кинокартине стала первой крупной ролью за последние три года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.