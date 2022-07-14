Театру имени Гоголя вернули историческое название

Вывеску "Гоголь-центра" сняли со здания на улице Казакова. Возвращается прежнее название – Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя. Такое решение было принято в департаменте культуры.

Там уточнили, что официально театр название и не менял. Со сменой руководства вернется прежнее имя. Его художественным руководителем стал режиссер театра и кино Антон Яковлев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.